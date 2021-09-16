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Spor Kerem Aktürkoğlu taraftarı isyan ettirdi
Spor

Kerem Aktürkoğlu taraftarı isyan ettirdi

Avrupa Ligi'nde açılışı Lazio maçıyla yapan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı hatalar taraftarı isyan ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 21:15:00 -
Kerem Aktürkoğlu taraftarı isyan ettirdi

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perdeyi Lazio maçıyla açtı. Sarı-kırmızılı takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ise etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti.

Gündeminin zirvesine oturdu

Galatasaray'ın hızlı geçişlerinde top kayıpları yaparak atağı sekteye uğratan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada tepki paylaşımları yapan taraftarlar, milli futbolcunun adını gündemin zirvesine taşıdı.

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