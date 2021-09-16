Kerem Aktürkoğlu taraftarı isyan ettirdi
Avrupa Ligi'nde açılışı Lazio maçıyla yapan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı hatalar taraftarı isyan ettirdi.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perdeyi Lazio maçıyla açtı. Sarı-kırmızılı takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ise etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti.
Gündeminin zirvesine oturdu
Galatasaray'ın hızlı geçişlerinde top kayıpları yaparak atağı sekteye uğratan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada tepki paylaşımları yapan taraftarlar, milli futbolcunun adını gündemin zirvesine taşıdı.