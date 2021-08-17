Kerem Aktürkoğlu kimdir kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu neden Marcao ile kavga etti?

Giresunspor Galatasaray maçının 60. dakikasında Marcao, saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladı. Topun taca çıktığı anda iki futbolcu arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası Galatasaray yarı sahasından koşarak Giresunspor yarı sahasında bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giden Marcao, 22 yaşındaki oyuncuya önce kafa ardından da yumruk attı.

Galatasaraylı futbolcular Alexandru Cicaldau ve Mbaye Diagne araya girerek gerginliğe son verirken, oldukça sinirli olduğu görülen Marcao güçlükle sakinleştirildi.

Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar, olayın ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve Marcao'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Brezilyalı futbolcu, eylemi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilecek. Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet, spor basınının bir numaralı gündemi haline geldi. Spor yazarları ve yorumcuları, olaya sert bir şekilde tepki gösterdi. Marcao'nun davranışı sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.

Kerem Aktürkoğlu kimdir kaç yaşında?

Kerem Aktürkoğlu 21 Ekim 1998'de İzmit'te dünyaya geldi. 2011 yılında altyapı kariyerine Gökcükspor'da başlayan Kerem Aktürkoğlu, 2014'te Başakşehir altyapısına geçti. Genç futbolcu 2015'te Başakşehir formasıyla A Takım'a yükseldi. 2016-2017 sezonunda Bodrumpor'da kiralık olarak forma giyen Keren ardından Karacabey Belediyespor'a imza attı. 2019-2020 sezonunda 24 Erzincanspor'da forma giyen Kerem, 2 Eylül 2020'de Galatasaray'a transfer oldu.

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma iye çıktığı 34 maçta 7 gol atıp 2 asist yaptı. Sol kanatta görev alan Kerem, A Milli Takım formasıyla bir maça çıktı.