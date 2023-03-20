Kerem Aktürkoğlu kendini dev aynasında gördü! Aman Kerem biraz yavaş...

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ama hayaller bitmez. Önümüzdeki 10 yılda kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, GSTV'ye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi ziyaret eden isimlerden olan Kerem, "Şu an yaraları sarıyoruz. Millet olarak çok güçleniyoruz böyle olağanüstü durumlarda, inşallah Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Biz sadece futbol oynuyoruz, sahaya çıkıyoruz. Ama insan hayatı hepsinden daha değerli." dedi.

Takımla ilgili de değerlendirmede bulunan 24 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:

"Icardi ile oynadığım zaman çok rahat ediyorum. Gomis ile de ağabey-kardeş gibiyiz."

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"Avrupa'da oynamak istiyorum"

Yakın ve uzun vadeli hayallerini paylaşan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayalini de bir kez daha yineledi.

"En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra hayaller hiçbir zaman bitmez. Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum. Önümüzdeki 10 yılda kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum. Oralarda oynamak istiyorum. Tabii olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz."