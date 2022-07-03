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Spor Kerem Aktürkoğlu herkesi ters köşe yaptı!
Spor

Kerem Aktürkoğlu herkesi ters köşe yaptı!

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu son kararını verdi. Başkan Dursun Özbek'in takımın başına Okan Buruk'u getirmesinin ardından sarı-kırmızılılarda ortam birdenbire değişti. Takımda güzel bir hava yakalayan oyuncular şu an için halinden memnun. Yeni sezon hazırlıklarını kendine tuttuğu özel bir hocayla sürdüren Kerem Aktürkoğlu, 1 yıl daha Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 09:47:00 - 2022-07-03 09:55:00
Kerem Aktürkoğlu herkesi ters köşe yaptı!

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu son kararını verdi. Başkan Dursun Özbek'in takımın başına Okan Buruk'u getirmesinin ardından sarı-kırmızılılarda ortam birdenbire değişti. Takımda güzel bir hava yakalayan oyuncular şu an için halinden memnun. Yeni sezon hazırlıklarını kendine tuttuğu özel bir hocayla sürdüren Kerem Aktürkoğlu, 1 yıl daha Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performans ile birçok kulübün radarına girmeyi başardı. Galatasaray'ın en önemli yıldızlarından biri olan milli futbolcunun adı Borussia Dortmund başta olmak üzere birçok dev kulüp ile anılıyordu. Okan Buruk'un gelmesi sonrası kararı değişen yıldız Galatasaray'da kalacak. Herkesin transfer olmasını beklediği genç oyuncu 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı terletip seneye Avrupa'ya gidecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU 1 SENE DAHA KALACAK

Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına geçmesi, Dursun Özbek'in de başkan olması sonrası transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeniden yapılanmaya gidecek olan sarı-kırmızılılarda merak edilen en önemli hususlardan biri de Kerem Aktürkuoğlu'nun takımdaki konumuydu.

Okan Buruk'un kendisi ile yaptığı özel görüşme ile bir yıl daha Galatasaray'da kalmaya sıcak bakan Kerem Aktrükoğlu, takımını bu sezon da yalnız bırakmayacak.

 

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