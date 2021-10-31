Kerem Aktürkoğlu: Hafta boyunca bunu konuştuk

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Galatasaray evinde Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 kazandı. Puanını 20 yapan sarı-kırmızılılar, 6 sıraya çıktı.

Karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a maçı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Beşiktaş maçını telafi etmek istedik. Hafta boyunca bunu konuştuk. Rakiplerimiz de kaybetti. Tutuk başladık ama ikinci yarı daha iyiydik. Hocamız da bizimle konuştu, istediğimiz skoru aldık." diye konuştu.

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a gelirken hayallerim ve hedeflerim vardı. Bu hedeflere ne kadar çabuk ulaşabilirim diye konuşuyorduk hep çevremle. Fatih hocanın benim hakkımda güzel düşünceleri vardı. Hayallerimi gerçekleştiriyorum." dedi.