Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası konuştu
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası konuştu

Fenerbahçe’nin Kayserispor galibiyetinde sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası duygusal açıklamalarda bulundu. Attığı golü Emre Zengin adlı kardeşine armağan eden milli yıldız, Galatasaray’ın puan kaybıyla ilgili de konuştu.

Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında aldığı galibiyetin ardından takımın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrasında duygu yüklü açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, hem golünü kime armağan ettiğini açıkladı hem de takımın performansına ve taraftarlara dair önemli ifadeler kullandı.

Maç öncesinde özel bir konuşma yaptığını dile getiren Kerem, attığı golü anlamlı bir şekilde adadı: "Maçtan önce Emre Zengin kardeşimiz bana 'Gol atacaksın, benim için atar mısın?' dedi. 'İnşallah senin için atacağım' demiştim. Golüm ona armağan olsun."

Maçın ikinci yarısında yaşanan kısa süreli konsantrasyon kaybına rağmen güçlü bir reaksiyon verdiklerini söyleyen Kerem, alınan üç puanın önemine değindi:

"İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz."

Ligde rekabetin iyice kızıştığını belirten milli yıldız, Galatasaray’ın Kocaelispor’a yenilmesinin ardından Fenerbahçe için oluşan avantajı da değerlendirdi:

"Avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Kazandığımız takdirde fark 1'e inecekti. Daha motive çıktık sahaya. Sonuç olarak kazandık."

