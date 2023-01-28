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Spor Kerem Aktürkoğlu dev rakama tamam dedi! Resmen imzalıyor
Spor

Kerem Aktürkoğlu dev rakama tamam dedi! Resmen imzalıyor

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu son dönemdeki iyi performansı sonrası ödüllendirildi. Ara transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Sarı-kırmızılı ekip kadrodaki futbolcuların sözleşmesini iyileştirmeye de devam ediyor. Galatasaray heyeti, maaşını iyileştirme konusunda Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 19:28:00 -
Kerem Aktürkoğlu dev rakama tamam dedi! Resmen imzalıyor

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu son dönemdeki iyi performansı sonrası ödüllendirildi. Ara transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Sarı-kırmızılı ekip kadrodaki futbolcuların sözleşmesini iyileştirmeye de devam ediyor. Galatasaray heyeti, maaşını iyileştirme konusunda Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı. 

Galatasaray, kadrodaki yetenekli futbolcu sözleşme yenilemeye devam ediyor. Sezona tutuk başlayan ancak son haftalarda performansını yukarıya çeken Kerem Aktürkoğlu ile Sarı-kırmızılılar anlaşmaya vardı. Zirve yarışında kendinden emin bir şekilde ilerleyen Cimbom kadrosunu korumak istiyor.

Hem performansıyla hem de sahadaki karakteriyle büyük beğeni toplayan yetenekli oyuncu mukavelesinde yenilemeye gitti. 2021 yılının Aralık ayında zamlı sözleşmeye imza atan Kerem Aktürkoğlu, yaklaşık 10 milyon lira kazanıyordu. Bu sezon gösterdiği başarılı grafikle yeniden çıkışa geçen milli oyuncu, sözleşmesinin yenilenmesini talep etmişti. Sarı kırmızılı ekip önceki gün Kerem Aktürkoğlu ile masaya oturup yeni maaşı hakkında mutabık kaldı. Başarılı oyuncunun yeni maaşının 20 milyon liraya çıkartılmasına öte yandan oyuncunun kontratına da 25 milyon euroluk bir serbest kalma bedelinin konulduğu kaydedildi.

Zirve yarışında kendinden emin bir şekilde ilerleyen Sarı-kırmızılı ekip elindeki kadroyu koruyup sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Akşam'a göre; Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1398 dakika sahada kalan milli yıldız, 8 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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