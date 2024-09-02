Kerem Aktürkoğlu, Avrupa yolcusu! İşte yeni takımı
Geçtiğimiz hafta play-off turunda young Boys’a sahasında yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansını kaybeden Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Victor Osimhen iddiaları ile spor gündemine bomba gibi düşen Cimbom’da Kerem Aktürkoğlu'nun ise Portekiz devi Benfica'ya transfer olmasının an meselesi olduğu dile getiriliyor.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.
Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre; tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu, Lizbon yolcusu!
Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği de yazıldı.