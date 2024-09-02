Kerem Aktürkoğlu, Avrupa yolcusu! İşte yeni takımı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre; tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, Lizbon yolcusu!

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği de yazıldı.