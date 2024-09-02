  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kerem Aktürkoğlu, Avrupa yolcusu! İşte yeni takımı
Spor

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa yolcusu! İşte yeni takımı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 18:27:00 - 2024-09-02 18:27:37
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa yolcusu! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz hafta play-off turunda young Boys’a sahasında yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansını kaybeden Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Victor Osimhen iddiaları ile spor gündemine bomba gibi düşen Cimbom’da Kerem Aktürkoğlu'nun ise Portekiz devi Benfica'ya transfer olmasının an meselesi olduğu dile getiriliyor.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre; tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, Lizbon yolcusu!
Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği de yazıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23