0553 313 94 23

Kerbela’da Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü

Irak’ın Kerbela şehrinde aşure etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 111 kişi yaralandı.

10 Eylül 2019 Salı 16:56
Kerbela’da Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü

Irak’ın Kerbela şehrinde aşure etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 111 kişi yaralandı.


Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay, binlerce kişi Hz. Hüseyin’in mezarına gitmeye çalışırken meydana geldi.


Ölü ve yaralı sayısının yükselebileceği ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suluova 4. Etap TOKİ’de çalışmalar devam ediyor
    1. Suluova 4. Etap TOKİ’de çalışmalar..
    2. Hamza Dağ: "CHP yangınların müsebbibi..
    3. Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20..
    4. Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu..
    5. Bahçede kenevirleri sularken yakalandı
    6. Minik Aysima için kampanya başlatıldı
    7. Bursa’da bu yollar kapalı
    8. Konya Barosu’ndan kuraklığı konu alan..
    9. Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık..
    10. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,..
    11. Süleyman Turan'ın vefatı
    12. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    13. Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı
    14. Vietnam'da aşırı yağışlar can aldı!
    15. Gürpınar Belediye Başkanı Tanış,..
    16. Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını..
    17. Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO..
    18. Abdurrahim Albayrak'a 6222'den ceza!
    19. Sancaktepe Yenidoğan’da bir okulda..
    20. Irak’ta, Aşure merasiminde izdiham:..
    21. Türkiye Yazarlar Birliği'nden acılı..
    22. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "mahrem..
    23. Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın..
    24. Vietnam'da şiddetli yağışların yol..
    25. İranlı futbol taraftarı ’Mavi Kız’..
    26. Düzenli muayene ile kadın..
    27. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    28. UEFA'nın yaptığı ankette Babel sürprizi!
    29. Uluslararası İnsan Hakları Akademisi..
    30. Kerbela’da Aşure Günü etkinliğinde..
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!