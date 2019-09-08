Kerbelâ şehitleri anılıyor

Iğdır’da, Hazreti Muhammed (S.A.V.)’in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 yakınının Kerbela’da şehit edilmeleri dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor.

Kentte yaşayan Caferi mezhebine mensup vatandaşlar, her yıl muharrem ayının ilk gününden başlayarak 40 gün boyunca, Kerbela’da katledilen Hazreti Hüseyin ve 71 yakınının yasını tutuyor.

İl merkezi ve ilçelerde bulunan birçok ev ve cadde, matem ayı olarak kabul edilen muharrem ayında siyahlara büründü. Şehrin farklı yerlerinde kurulan matem çadırları ve camilerde bir araya gelen vatandaşlar, şehitleri anıyor.

Siyah kıyafetler giyinen “Deste” adı verilen, gençlerin oluşturduğu gruplar, Caferilerin ibadet ettiği 150’ye yakın camide akşam namazı sonrası toplanarak sinelerine vurup o günleri yâd ediyor. Hacı Hacer Cami İmamı Zeki Tümay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerbala olayının yaşanmasının üzerinden 1380 yıl geçtiğini söyledi.

Kerbala’nın 1380 yıldır dinmeyen kanayan yara olduğunu ifade eden Tümay, Hazreti Hüseyin’in bir hidayet meşalesi ve kurtuluş simgesi olduğunu belirterek, Kerbela olayının gizlenmesi için çabalayanların başarılı olmadığını dile getirdi.