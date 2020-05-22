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Kepez’de, bayram sevinci balkonlarda yaşanacak

Kepez Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağında ilçe sakinlerine 2 gün boyunca bayram sevincini balkonlardan yaşatmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:56:59 -
Kepez’de, bayram sevinci balkonlarda yaşanacak

Kepez Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağında ilçe sakinlerine 2 gün boyunca bayram sevincini balkonlardan yaşatmaya hazırlanıyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Ramazan Bayramı’nda Türkiye’nin 81 ilinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Büyüklerin ellerinin öpüldüğü, gönüllerin birleştiği, küskünlerin barıştığı bu bayram, Korona virüs (Covid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında bayram ziyaretleri yapılamayacak. Kepez Belediyesi, bayram heyecanını diri tutabilmek ve herkese bayram coşkusunu doyasıya yaşatabilmek için ‘Bayram Şöleni’ hazırlıkları yapıyor. Ramazan Bayramının ilk günü 24 Mayıs Pazar ve 25 Mayıs Pazartesi, Kepezliler bayram coşkusunu balkonlardan yaşayacak. Kepez Belediyesi’nin Kültür TIR’ı ve Nostaljik araçların da yer alacağı kortej ilçenin dört bir yanını gezecek. Kültür TIR’ında bulunan Kepez Belediyesi orkestrası ile müzik gruplarının seslendireceği parçalarla Kepezlileri muhteşem bir ‘Bayram Şöleni’ bekliyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, ilçenin dört bir yanında 2 gün boyunca sürecek olan bayram heyecanına ortak olacak.

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