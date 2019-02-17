0553 313 94 23

Kepez Kitap Fuarı yeniliklerle geliyor

Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve 10 günde 380 bin ziyaretçi ağırlayan Kepez Kitap Fuarı’nın çevreci ve sosyal proje içerikli Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma yolundaki ilk adımları atıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:01
Kepez Kitap Fuarı yeniliklerle geliyor

Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve 10 günde 380 bin ziyaretçi ağırlayan Kepez Kitap Fuarı’nın çevreci ve sosyal proje içerikli Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma yolundaki ilk adımları atıldı.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün daveti üzerine toplanan il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversitelerin temsilcilerine bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan fuarın hazırlıkları ve fuar kapsamında yapılacak etkinlikler anlatıldı. Geçen yılın Nisan ayında 152 yayın evi ve 130 yazar katılımıyla 10 gün süren Kepez Kitap Fuarı’nın ikincisinin hazırlık toplantısında, Antalya’ya katkı sağlayacak önemli kararlar alındı. Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma yolunda adımlar atılan Kepez Kitap Fuarı’nın ilk çalışma toplantısında, kitap alanlar için portakal bahçesi kurulması, köy okullarına kütüphane ve görme engellilere sesli kitap kazandırılacağı duyuruldu.


Kepez Kitap Fuarı’na bu yıl daha fazla öğrencinin katılımını sağlamak üzere bu toplantıyı yaptıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Daha büyük heyecanla, daha fazla kurumsallaşarak fuarımız kapılarını açacak. Antalya’ya kitapseverlere önemli bir kültür kapısı açıyor olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.



Hedef 200 yayınevi katılımı


Müşterek çalışmalarla bu yıl 180 ile 200 arasında yayınevinin katılımını ön gördüklerini belirten Tütüncü, çeşitli kampanyalar, etkinliklerle ülkemizin en önemli fuarı olma yolunda emin adımlar attıklarını söyledi.



Portakal bahçesi kurulacak


Bu yılki en önemli yeniliğin yeşile duyarlılık gösterilmesi olduğunu belirten Tütüncü, belli sayıda kitap alanlar adına birer fidan dikilerek portakal bahçesi oluşturacaklarını müjdeledi. Dokuma Park bünyesine kitapseverlerin katılımıyla portakal bahçesi kazandırılacağını belirten Tütüncü, Antalya’nın sembolü olan portakal çiçeğinin kokusunun şehre yayılmasını önemli bulduklarını söyledi.



Her yıl bir okula kütüphane


Fuar bünyesinde kurulacak bağış standıyla köy okulları önceliğiyle her yıl bir okula kütüphane kurulmasını kararlaştırdıklarını belirten Tütüncü, sosyal mesaj içeren bu çalışmaya bağış severlerin desteğini istedi.



Engellilere sesli kitap


Görme engellilerin de kitaplara ulaşabilmesi için sesli kitap üretimine geçeceklerini duyuran Tütüncü, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kütüphanelerimize verilmek üzere, sesli kitap üretimi için çalışma başlatacağız. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yıl boyunca açık kalacak olan ses kayıt stüdyolarında, kitap okuyarak engellilerimize yardım etmek isteyenleri bekleyeceğiz” diye konuştu. Geçen yıl 10 günde 380 bin ziyaretçiyle rekor kıran fuarın adresi, yine Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki fuar alanında olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:01
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı Yelekliler Londra'da! İngiliz polisi terör estirdi
    1. Sarı Yelekliler Londra'da! İngiliz..
    2. Türkiye'nin çatısında kurtarma tatbikatı
    3. Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi..
    4. İstanbul'da bir sitenin istinat duvarı..
    5. Danimarka'da "isim ayrımcılığı" yapan..
    6. Beykoz’da bir sitenin istinat duvarı..
    7. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil takla..
    8. Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı
    9. Alex De Souza sessizliğini bozdu: Aziz..
    10. Güler: "Halkımızın ilgi ve teveccühü..
    11. İstikbal Mobilya Kayserispor’un 23 ve..
    12. Eşref Paşa’yı rahmetle anıyoruz
    13. Yerel seçimler öncesi son anket..
    14. Fenerbahçe'den son 28 sezonun en kötü..
    15. Afşın Yılmaz: "İttifakın birleştirici..
    16. Soğukta terk edilenat ve eşekler..
    17. Elazığ’da huzur uygulamasında aranan 9..
    18. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Orta..
    19. Ortaokul öğrencisi Songül Türkiye..
    20. Nargile kahvesi küle döndü
    21. Ertürk ve Oğuz inşaat sektörü..
    22. Şehit annesi: Erdoğan şehidimin emaneti!
    23. Göl manzaralı kayak merkezinde hafta..
    24. Altay’da bahar havası
    25. Sason’da kar yağışı nedeni ile kapanan..
    26. Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi..
    27. Melikgazi Belediyesi BESK Sözünü Tuttu
    28. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    29. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    30. Büyükşehirden yarıyıl etkinliği
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi