Kepez Belediye Meclisi yeni döneme başladı

Kepez Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yeni kadrosu ile ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kepez Belediye Meclisi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 22 AK Parti, 5 Milliyetçi Hareket Partisi, 18 Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi ile Kepez Belediyesi bürokratları hazır bulundu. Yerel seçimlerin ardından yenilenen meclis kadrolarıyla toplantıda hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, meclis açılış konuşmalarında yeni dönem için iyi dileklerde bulundu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de meclisi güzel dileklerle selamlayarak, "Seçimlerin büyük bir demokratik olgunlukla gerçekleştirilmiş olması hepimiz açısından güzel bir gelişmedir. Yeni dönem meclisimizin Kepez için yine hayırlı ve güzel kararlar almasını temenni ediyorum. Bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki beş yılda geçmiş dönemlerde olduğu gibi, birlik beraberlik içerisinde, Kepez paydasında birleşerek güzel hizmetler yapmak nasip olsun.” dedi.

Örnek meclis

Başkan Tütüncü, açılış konuşmasında birlik beraberlik temeline vurgu yaparak , "Kepez Belediye Meclisi, bundan öncekion yıllık zaman zarfında iktidar ile muhalefet arasında çok ciddi bir uyumun olduğu, Antalya’nın en örnek belediye meclisi olarak kayıtlara geçmiştir. İnanıyorum ki önümüzdeki beş yıllık zamanda da birlik ve beraberlik içerisinde sevgi, saygı ve kardeşliği esas alan çalışmalarla yoluna yolculuğuna devam edecektir. Halkımız seçimlerde demokratik tercihi ortaya koydu. Kepez’in bütün mahallelerine, bütün insanlarına hizmet etmek bizim ve bu meclisin en önemli sorumluluğudur. Problemlerimize çözüm üretmek ve şehrimizin gelişimine katkı koymak için yola çıktığımız bu beş yılımızın da bereketli geçeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Kazanan yine Kepez olacak

Tütüncü, parti ayrımı yapmaksızın beraberlik vurgusu içerisinde tüm meclis üyeleri ile birlikte Kepez için yola çıkacaklarının altını çizerek, " Kepez’in gelecek hedeflerini birlikte gerçekleştirecek olmamızdan duyduğum tarifsiz mutluluğun heyecanı içerisinde olduğumu da ifade ediyorum. Hepimiz farklı siyasi görüşlere sahibiz ama hepimiz bu şehrin insanıyız. Farklılıklarımızı zenginlik kabul edecek ve birbirimize sevgi saygı içerisinde burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün meclis üyesi arkadaşlarım benim için eşit mesafededir. Demokratik tercihini sandıkta kullanan tüm hemşerilerimize teşekkür ederek, tüm belediye meclisi arkadaşlarıma da tekrar hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bu dönemde de kazanan yine Kepez olacaktır."dedi.

Komisyonlar belirlendi

Açılış konuşmalarının yapıldığı Kepez Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısına komisyonların oluşturulması ile devam etti. Parti grup sözcülerinin açıkladığı adaylar, açık ve kapalı oylama usulleri ile komisyonlara ayrılarak yeni dönemin temsilcilerini belirledi. Meclis toplantısı, 2018 yılı faaliyet raporunun oy birliği ile onaylanmasının ardından sona erdi.