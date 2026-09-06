  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akıma kapılan kuş yangın çıkardı Kendi yanarken ormanı da yaktı Dünyanın en acı biberleri açıklandı: İsot'un sıralamadaki yeri bakın kaçıncı sırada Bütün dünya ile dalga geçiyor: Etnik temizlik için ‘göç ofisi’ kuracak Aziz Yıldırım Aliyev ile buluştu! İşte teslim edilen İDA'lar Ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil farklı bir ili işaret etti... Saçları eski haline çeviriyor! Saç dökülmesine, kelliğe çare bin yıllık bitki: Eczaneyi unutup koşa koşa gidip alacaksınız Kendi vatandaşlarını öldürüp suçu hükümete atacaklardı! Gözaltılar var, çok sayıda mühimmat ele geçirildi Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek Fenerbahçeli Kadıköy Boğası'ndan olay: Sıra dışı Galatasaray yorumu!
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil farklı bir ili işaret etti...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil farklı bir ili işaret etti...

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı boyunca gerçekleşen depremlerin göç yönüne ilişkin ezber bozan bir değerlendirme yaptı.

#1
Foto - Ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil farklı bir ili işaret etti...

Marmara Bölgesi'nin deprem tehlikesi tartışılmaya devam ederken Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken yeni bir değerlendirme geldi. Bektaş, bu kez İstanbul'dan farklı bir noktaya işaret etti.

#2
Foto - Ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil farklı bir ili işaret etti...

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) boyunca geçmişte meydana gelen depremlerin göç yönünü gündeme taşıdı. Bektaş, Stein ve Barka tarafından 1997 yılında yayımlanan çalışmaya dikkat çekerek Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru ilerleyen deprem göçünün değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

#3
Foto - Ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil farklı bir ili işaret etti...

Bektaş, söz konusu çalışmanın KAF'ın Kuzey Kolu üzerindeki İzmit'ten ziyade Güney Kol üzerindeki Bursa'ya dikkat çektiğini ifade ederek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu: “Batıya deprem göçü İstanbul’u değil, Bursa’yı tehdit ediyor.”

#4
Foto - Ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil farklı bir ili işaret etti...

Bektaş, 1956-1957 Mudurnu Vadisi depremlerinin de bu yaklaşımın önemli dayanaklarından biri olduğunu belirtti. Böylece Marmara çevresindeki deprem tehlikesinin yalnızca İstanbul merkezli değerlendirilmemesi gerektiğine ilişkin görüşünü ortaya koydu.

#5
Foto - Ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil farklı bir ili işaret etti...

Prof. Dr. Bektaş ayrıca tarihsel İstanbul depremlerine ilişkin farklı bir noktaya dikkat çekti. 1509-1754 dönemindeki İstanbul deprem kırılmalarının, Ana Marmara Fayı boyunca gözlenen mikro ve orta büyüklükteki depremler gibi doğuya doğru deprem göçünü desteklediğini savundu. Bektaş, ilk paylaşımındaki tarih aralığına ilişkin daha sonra düzeltme yaparak “1509-1754 doğuya deprem göçü olmalı” ifadesini kullandı. Uzman ismin değerlendirmesi, Marmara'daki deprem tehlikesinin hangi fay segmentlerinde yoğunlaştığına ilişkin tartışmalara yeni bir başlık ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu ölü bulundu!
Gündem

Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu ölü bulundu!

Seksenler dizisinde "Ergün Plak" karakterini oynayan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu.
Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı
Yerel

Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı

Metrobüste ölümü hatırlatıp yolculara tebliğde bulunan bir vatandaş, Kemalist olarak tanımlanan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Araya ..
Dev derbide Beşiktaş fırtınası
Spor

Dev derbide Beşiktaş fırtınası

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 3 puanın sahibi Beşiktaş oldu.
Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Siyaset

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş hayatını kaybetti. Eş Başkan Hazal Aras, Akkuş’un cenazesinin 6 Eylül Pazar günü öğle namazının ardında..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 23. İmam Hatipliler Kurultayı’na gönderdiği video mesajda "Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdi..
Marmaris'te yaşananlar 'Asırlık Gece'de: Başkan Erdoğan anlatıyor
15 Temmuz

Marmaris'te yaşananlar 'Asırlık Gece'de: Başkan Erdoğan anlatıyor

“Asırlık Gece” dizisinin yeni bölümünde, 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik anlarına ışık tutuluyor. Darbe günü Marmaris'te bulunan Cumhu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23