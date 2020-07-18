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Yerel

Kepçeli deniz keyfiyle su sporlarına yeni soluk getirdiler

Muğla'da kepçenin içine binerek deniz keyfi yapan 3 kişi, su sporlarını bambaşka bir boyuta taşırken, o anlar sosyal medyada beğenilerek izlenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 11:40:00 -

Muğla Bodrum’da kepçenin içine binerek deniz keyfi yapan 1 çocuk 3 kişi su sporlarını bambaşka bir boyuta taşıdı. Sosyal medyaya yüklenen görüntü kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

Bodrum’da ne zaman çekildiği bilinmeyen kepçe ile deniz keyfi görenleri şaşkına çevirdi. Ortakent Mahallesi Kabakum sahilinde kepçenin içine binen 1 çocuk 2 yetişkin su sporlarını başka bir boyuta taşıdığı görülüyor.

Kepçenin içinde oturanlar 3 kişi kepçeyi süren operatör tarafından bir sağa bir sola hızlı bir şekilde döndürmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kepçenin içerisinde bulunanların tehlikeli deniz keyfi bir kaza olmadan son bulduğu öğrenildi.

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