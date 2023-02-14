Kepçe operatörü fark etti! 202 saat sonunda böyle kurtarıldı

Hatay’da 202’nci saatte Emine Akgül isimli 26 yaşındaki kadın, kepçe operatörünün çalışması sırasında canlı olarak fark edilip, enkazdan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Akgül hastaneye sevk edildi.

Depremin 9’uncu günü 202’nci saatinde Antakya Cumhuriyet Mahallesi Çiper Apartmanı’nda iş makinesi enkaz çalışması sırasında canlı birisi olduğu fark edildi. 911 arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle isminin Emine Akgül olduğu çevredeki vatandaşlardan öğrenilen 26 yaşındaki kadın, enkaz arasından çıkarıldı. Ağır yaralı ve yarı baygın olduğu söylenilen Akgül ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

911 Arama Kurtarma ekibi başkanı Mustafa Gürsoy, “Kepçeci kardeşimiz durumu fark edince ekiplere haber verdi. Etraftaki herkes de yardımcı oldu, sağ olsunlar hep birlikte enkaz altında kalan kızımızı sedyeye koyduk. Sedyeye koyarken hissettik, ayakları soğuktu. Soğumaya başlamıştı ama bilinci yerindeydi. Allah’a şükürler olsun. Böyle şeyler bizim umudumuz oluyor” dedi.

911 ekibi üyesi Zişan Köşe ise yaşananları anlatarak, “Bize ihbar geldiği andan itibaren ekip olarak intikal ettik. Gerekli çalışmaları diğer ekiplerle koordine olarak vatandaşımızı canlı bir şekilde sağ salim çıkardık” diye konuştu.