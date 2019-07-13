Kepçe kulak problemi psikolojiyi bozuyor

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Onurkan İdacı, kepçe kulak probleminin psikolojiyi bozduğunu söyledi.

Kepçe kulak deformitesi özellikle çocuk yaşlarda alay konusu olabilecek sık görülen bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Op.Dr.Onurkan İdacı, “Okul öncesi çağda hem fazla dikkat çekmeyip hem de operasyon uygulayabilmek için henüz kulak yeterli olgunluğa sahip olmadığından genellikle cerrahi prosedür için hastanın yedi yaşına gelmesi beklenir. İlkokul çağında acımasız arkadaşları tarafından dalga geçilen çocuk sosyal travmaya uğrayabilmekte bu da okul başarısını olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla aileler bu konuda bilinçli davranmalı, konuyu hafife alarak geçiştirmemeli, çocuğun durumla ilgili şikâyeti olmasa bile bir uzman görüşüne başvurmalıdır” dedi.

Operasyon ile genellikle deformitenin mevcut olduğu bölgeye göre ya kıkırdak çıkarılarak ya da mevcut olan kıkırdaklar şekillendirilerek gerçekleştirildiğini anlatan Op.Dr.Onurkan İdacı, “Uyum problemi yaşanabilecek küçük yaş grubu için lokal anestezi altında işlem çok uygun olmayabilir. Bu durumda hastalar kısa ve hafif bir anestezi ile uyutulur, yaklaşık bir saat süren işlemle rahatsızlık giderilir. Lokal anestezi ile gerçekleştirilecek işleme uyum sağlayabilecek hastalarda ise ilgili bölge uyuşturulduktan sonra ağrısız bir şekilde işlem gerçekleştirilir.

Ameliyat sonrası iki gün kalacak bir bandaj uygulanır. İki günün ardından bandaj açılarak hastanın aksesuar olarak kullanabileceği nitelikte bir saç bandı kullanımına geçilir. Bu yolla kulaklar iyileşme sırasında travmaya maruz kalmadığından emin olunduktan sonra birkaç haftada tüm önlemler sonlandırılır ve hasta yeni, düzgün kulaklarını saçlarıyla kamufle etme ihtiyacından da kurtulmuş olur” dedi.

Op.Dr.Onurkan İdacı,kepçe kulak ameliyatı ne zaman yapılması konusunda ize şunları söyledi;“Kepçe kulak deformitesi özellikle çocuk yaşlarda alay konusu olabilecek sık görülen bir rahatsızlıktır. Okul öncesi çağda hem fazla dikkat çekmeyip hem de operasyon uygulayabilmek için henüz kulak yeterli olgunluğa sahip olmadığından genellikle cerrahi prosedür için hastanın yedi yaşına gelmesi beklenir. İlkokul çağında arkadaşları tarafından dalga geçilen çocuk sosyal travmaya uğrayabilmekte bu da okul başarısını olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla aileler bu konuda bilinçli davranmalı, konuyu hafife alarak geçiştirmemeli, çocuğun durumla ilgili şikâyeti olmasa bile bir uzman görüşüne başvurmalıdır.

Operasyon genellikle deformitenin mevcut olduğu bölgeye göre ya kıkırdak çıkarılarak ya da mevcut olan kıkırdaklar şekillendirilerek gerçekleştirilir. Uyum problemi yaşanabilecek küçük yaş grubu için lokal anestezi altında işlem çok uygun olmayabilir. Bu durumda hastalar kısa ve hafif bir anestezi ile uyutulur, yaklaşık bir saat süren işlemle rahatsızlık giderilir. Lokal anestezi ile gerçekleştirilecek işleme uyum sağlayabilecek hastalarda ise ilgili bölge uyuşturulduktan sonra ağrısız bir şekilde işlem gerçekleştirilir.

Ameliyat sonrası iki gün kalacak bir bandaj uygulanır. İki günün ardından bandaj açılarak hastanın aksesuar olarak kullanabileceği nitelikte bir saç bandı kullanımına geçilir. Bu yolla kulaklar iyileşme sırasında travmaya maruz kalmadığından emin olunduktan sonra birkaç haftada tüm önlemler sonlandırılır ve hasta yeni, düzgün kulaklarını saçlarıyla kamufle etme ihtiyacından da kurtulmuş olur.

Bazı seçilmiş hastalarda uygulanabilen bu yöntemde kulak kepçesinin hiçkesi yapılmadan dikiş ipleri yardımıyla bükülmesi ve arkaya yatırılması amaçlanır. İple kulak estetiği işleminin başarısının anahtarı başarılı hasta seçimidir. Aynı 2 günlük bandaj uygulaması ve sonrasındaki saç bandı kullanımı klasik teknikten farklılık göstermez.”