Kepazeliğe kayıtsız kalınmadı! FOX'un Aşk Mantık İntikam dizisine ceza
FOX TV'nin ahlaksız dizisi Aşk Mantık İntikam'a kadınları aşağıladığı gerekçesiyle RTÜK'ten yaptırım cezası aldı.
Ekrana getirdiği ahlaksız dizilerle aile yapısına dinamit döşeyen FOX TV, rezillikleriyle gündemden düşmüyor.
Kadını aşağılayıcı ifadeler!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı. RTÜK toplantısında FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ceza uygulanmasına karar verildi.
Aşk Mantık İntikam dizisinde kadını aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.