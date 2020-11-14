  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kenyalı atlet Manangoi'ye 2 yıl men cezası
Spor

Kenyalı atlet Manangoi'ye 2 yıl men cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:20:44 -
Kenyalı atlet Manangoi'ye 2 yıl men cezası

ANKARA (AA) - Erkekler 1500 metrede 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altın madalyalı ismi Elijah Manangoi, doping testlerini kaçırdığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, bir yıl içinde bulunabilirlik bildirimi kuralını 3 kez ihlal ettiği için temmuz ayında yarışmalardan geçici olarak men edilen Manangoi, 22 Aralık 2019'dan itibaren 2 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

27 yaşındaki Kenyalı atlet böylece pandemi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı da kaçıracak.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) bulunabilirlik bildirimi kuralı doğrultusunda, sporcuların doping kontrolü için yerlerinin bulunabilmesi amacıyla güncel bilgileri sağlamaları ve çağrıldıkları takdirde test için hazır bulunmaları gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Canan Kaftancıoğlu oylarımız artıyor dedi TV5 farkında olmadan sözünü çürüttü!
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu oylarımız artıyor dedi TV5 farkında olmadan sözünü çürüttü!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV5'te yaptığı açıklamalarda oylarının arttığını söylerken ..
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Dünya

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye'nin Müslüman dünyası için umut merkezi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İs..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü
Siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası vefat etti. Bakan Soylu, halasının cenaze namazına katıldı.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay