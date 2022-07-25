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Dünya Kenya'da yolcu otobüsü 40 metre yükseklikten nehre düştü: 24 ölü
Dünya

Kenya'da yolcu otobüsü 40 metre yükseklikten nehre düştü: 24 ölü

Kenya’da Meru’dan Mombasa’ya giden yolcu otobüsünün Nithi Nehri üzerindeki köprüden geçtiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten nehir yatağına düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 08:00:00 -
Kenya'da yolcu otobüsü 40 metre yükseklikten nehre düştü: 24 ölü

Kenya'da yolcu otobüsü nehre düştü. Başkent Nairobi üzerinden Meru'dan Mombasa'ya giden yolcu otobüsünün Nithi Nehri üzerindeki köprüden geçtiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten nehir yatağına düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası yolcuların cansız bedenleri nehre saçıldı. Çok sayıda kişinin de yaralandığı kaza sonrası yaralılar, Chogoria ve Chuka'daki hastanelere sevk edildi. Yaralı sayısına ilişkin net bir sayı verilmezken, otobüste en az 40 kişi olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, otobüsün fren arızası nedeniyle kaza yaptığını ifade ederek, otobüsün köprünün korkuluklarına çarptığında hızının yüksek olduğunu aktardı.

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