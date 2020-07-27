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Aktüel

Kenya'da Kovid-19 nedeniyle alkol satışı 1 ay süreyle yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 21:44:02 -
Kenya'da Kovid-19 nedeniyle alkol satışı 1 ay süreyle yasaklandı

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 ay süreyle alkol satışı durduruldu.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu geceden itibaren 1 ay boyunca alkolün satışına yasak getirildiğini duyurdu.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağının da 1 ay uzatıldığını belirten Kenyatta, "Eğer uygunsuz davranışlar yaygınlaşırsa yasakları yeniden koymakta tereddüt etmeyeceğimi söylemiştim. Bu nedenle Kenya Cumhuriyeti'nde restoranlarda önümüzdeki 30 gün boyunca alkollü içecek satışı yapılmayacak." dedi.

Kenyatta, her vatandaşın virüsün yayılmasını önlemek için kişisel sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Ülkede şimdiye kadar 17 bin 603 Kovid-19 vakası görüldü, 280 kişi hayatını kaybetti.

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