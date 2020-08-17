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Dünya

Kenya'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Kenya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 30 bin 120'ye çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 06:05:00 -
Kenya'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika ülkesi Kenya'da Şu ana kadar 391 bin 416 test gerçekleştirildi. Toplam vaka sayısı son 24 saatte 271 artarak 30 bin 120'ye çıktı.

Kenya'da son 24 saatte 2 kişinin daha ölmesiyle can kaybı 474'e yükseldi. Virüsten iyileşen hasta sayısı da 16 bin 656 olarak açıklandı.

Afrika genelinde vaka sayısı 1 milyon 120 bine çıktı.

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