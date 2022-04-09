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Dünya Kenya'da korkunç saldırı: Ölüler var
Dünya

Kenya'da korkunç saldırı: Ölüler var

Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan Kenya'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 14:14:00 -
Kenya'da korkunç saldırı: Ölüler var

Kenya basınındaki habere göre, silahlı kişiler gece saatlerinde Isiolo bölgesindeki sivillere saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırganların, köylülerin develerini çalmak isteyen kişiler olduğu öne sürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

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