Kenya'da korkunç saldırı: Ölüler var
Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan Kenya'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya basınındaki habere göre, silahlı kişiler gece saatlerinde Isiolo bölgesindeki sivillere saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Saldırganların, köylülerin develerini çalmak isteyen kişiler olduğu öne sürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.