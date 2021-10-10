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Dünya Kenya'da fillerde doğum patlaması
Dünya

Kenya'da fillerde doğum patlaması

Kenya’daki Amboseli Ulusal Parkı fillerdeki "doğum patlamasının" sevincini yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 00:43:00 -
Kenya'da fillerde doğum patlaması

Kenya’daki Amboseli Ulusal Parkı fillerdeki "doğum patlamasının" sevincini yaşıyor.

Kilimanjaro Dağı’nın eteklerinde yer alan parkta, son birkaç aydır fil doğumlarında artış görüldü.

Kenyalı yetkililer 2022 yılının Haziran ayına kadar fillerin korunması için toplamayı hedefledikleri 900 bin doların 149 binini topladıklarını duyurdu. Bu duyuru, Cumartesi günü Amboseli Ulusal Parkı'nda düzenlenen Sihirli Kenya Tembo Adlandırma Festivali'nin açılışı sırasında yapıldı.

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