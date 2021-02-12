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Dünya Kenya'da devriye uçağı düştü
Dünya

Kenya'da devriye uçağı düştü

Kenya'daki bir doğal parkta devriye gezen küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot ve 1 yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 21:03:00 -
Kenya'da devriye uçağı düştü

Kenya'daki bir doğal parkta devriye gezen küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot ve 1 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenya Doğal Hayat Servisinden yapılan açıklamada, dün Meru Ulusal Parkı'nda rutin kontrol yapmak için Nanyuki Havaalanı'ndan havalanan uçağın, kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi.

Düşen uçağın pilotu ve bir yolcunun öldüğü ifade edildi.

Uçağın düşme nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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