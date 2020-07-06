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Aktüel

Kenya, salgına rağmen Kovid-19 önlemlerini hafifletti

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:42:07 -
Kenya, salgına rağmen Kovid-19 önlemlerini hafifletti

NAİROBİ (AA) - Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen alınan önlemleri gevşetme kararı aldı.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, Nairobi, Mombassa ve Manderra gibi virüsün yaygın görüldüğü şehirlerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

Kademeli olarak ibadethanelerin açılacağını belirten Devlet Başkanı, 15 Temmuz itibarıyla iç hat, 1 Ağustos itibarıyla da dış hat uçuşlarının başlayacağını söyledi.

Salgın artarsa karantina uygulamasına geri dönüleceğini ifade eden Kenyatta, akşam ve gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ise bir ay daha süreceğini kaydetti.

Şimdiye kadar 7 bin 886 vakanın görüldüğü ülkede virüs nedeniyle 160 kişi hayatını kaybetti.

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