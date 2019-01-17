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Kentte alarm verildi! Havalimanı yolu araç trafiğine kapatıldı

Hatay'da Amik Ovası'nı esir alan suyun seviyesi artarak havalimanı yoluna taştı. Havalimanı yolu sivil araç giriş çıkışına kapatılarak ulaşım otobüslerle sağlandı.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:27
Kentte alarm verildi! Havalimanı yolu araç trafiğine kapatıldı

Hatay’da son bir haftada etkisini arttıran sağanak yağışlar Amik Ovası'nı esir aldı. Ova içerisinde bulunan Aşağıoba Mahallesi, ova ile birlikte sular altında kalırken, Hatay Havalimanı yolu da artan su seviyesinden nasibini aldı. Su seviyesinin giderek artmasıyla havalimanı yolu trafiğe kapandı. Havalimanına sivil araç girişi kapatılırken, ulaşım otobüslerle sağlanıyor.

Sağanak yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle Amik Ovası'nda tarım arazileri sular altında kalırken, havalimanı yoluna kadar ulaşan su seviyesine karşı ekipler setle tedbir almaya çalıştı.

Devlet Su İşleri'ne bağlı kepçeler yol kenarlarına set kurarken, belediye ekipleri de alanda çalışma yaptı. Havalimanı yolunda güvenlik sağlanana kadar, ulaşımların otobüslerle sağlanacağı öğrenildi.

Vatandaşlar havalimanına giremiyor

Hatay Havalimanı'na inen uçaklardan gelen yolcularını bekleyen vatandaşlar, havalimanı yolunda durumun karışık olduğunu söylediler. Havalimanına giremediklerini söyleyen vatandaşlardan biri, “Bir tane misafirimiz gelecek İstanbul’dan uçaktan. Bekliyoruz, nasıl gelecek bilmiyoruz. Otobüsle getireceklermiş bu tarafa da çok karmaşık bir durum” dedi.

Çocukları ve torunlarının uçaktan indiğini ve nasıl geleceklerini bilmediğini söyleyen bir vatandaş ise, “Çocuklarım var, torunlarım var onları bekliyorum. Neyle geleceklerini de bilmiyoruz. Geçişimize izin vermiyorlar, yol kapalı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık çözülür inşallah” diye konuştu.

Hatay’a 50 yıl sonra ilk defa böyle yağmurun yağdığını söyleyen bir vatandaş da yetkililerin görevlerinin başında olduğunu söyleyerek ekiplere teşekkür etti. Tarım arazileri sular altında kalan çiftçilere de destek verilmesi gerektiğini ifade eden vatandaş, “Eskiden yani 40-50 yıl önce böyle olmuş ve 40-50 yıldan bu yana böyle bir su gelmemiş ilk defa bu sene geldi. Buradaki köylere Allah yardım etsin diyoruz, çok zor durumdalar, havalimanı yolu da kalmadı şu an. Tüm devlet memurları, işçileri hepsi burada, basın da burada. Hepsine teşekkür ediyoruz yardımları için. Allah razı olsun. Tarım arazilerinin de bütün hepsi sular altında. Bütün çiftçilerimiz şu an zor durumda. Onlar için de devlet büyüklerimizden iyi haber bekliyoruz, yardımlarını bekliyoruz. İnşallah ellerini atacaklar buraya. Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ederiz hepsinden” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:27
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. hatay havalimanı
  4. su baskını

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