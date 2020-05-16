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Yerel

Kentte 75 yıl aradan sonra rekor sıcaklık! Yola yumurta kırıp pişirdiler

Adana’da mayıs ayı sıcaklığı 1945 yılından bu yana ilk kez gölgede 41 dereceye ulaştı. Sıcaklığın dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirten vatandaşlar, yola kırdıkları yumurtanın 20 dakikada piştiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:35:00 -
Kentte 75 yıl aradan sonra rekor sıcaklık! Yola yumurta kırıp pişirdiler

Adana'da, mayıs ayı sıcaklığının 1945 yılından bu yana ilk kez gölgede 41 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar deney yapmak için asfalta yumurta kırdı. Yumurtanın 20 dakikada piştiğini söyleyen vatandaşlar, "Bu havada insan dayanamaz" dedi.

Son 75 yılın en sıcak günleri

Geçen hafta hava sıcaklığı normalin altında hissedilen Adana'da, hafta sonundan itibaren sıcaklıklar artarak etkisini gösterecek. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte en son 1945 yılı mayıs ayında sıcaklığın 41 dereceye ulaştığı kaydedildi. Hafta sonundan itibaren son 75 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı kentte vatandaşlar yolda yumurta kırdı. Fayans üzerinde 20 dakikada pişen yumurta, deney yapanları şaşkına çevirdi. Yıllardır mayıs ayında ilk kez böyle bir sıcakla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, "Bu havada insan dayanamaz. Görüyorsunuz yumurta bile yenecek kıvama geldi." dedi.

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