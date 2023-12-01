Kentsel dönüşümde satılık kalemlere itibar edilmemeli

Buğra Kardan İstanbul

Kentsel dönüşüm kanununu ‘Rantsal dönüşüm’ diyerek ailelere ‘Evleriniz elden gidecek’ diye korku salmaları pes dedirtti.

Erdoğan sözünün eri

Konuya ilişkin akit’e konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Halkımızın kentsel dönüşüm konusunda Erdoğan’a büyük itimadı var. TOKİ eliyle yapılan konutlar 6 Şubat depremlerinde iyi imtihan verdi. Verilen sözler tutuldu, tutuluyor. Bu sene on binlerce konut üretilecek, kullanıma sunulacak. Laf değil, iş yapıyor. Halkımız hakikatleri görüyor. Bu iş siyasetin ötesinde. Halkımız art niyetlilere inanmasın.”

Mülkiyet korunuyor

Mühendis Kadem Ekşi de şunları dile getirdi: “Rezerv alan ilanıyla mülkiyet hakkı ihlal edilmiyor. Yeni kanunla şehirleri depreme karşı hazırlamak esas alınıyor. Burada hak gaspı yok. Vatandaşa ‘evinden olacaksın’ korkusunu salmak çok yanlış. Şehirleri depremlere dayanıklı kılmak hedefleniyor. Büyük dönüşümü mutlaka ve mutlaka başlatmalıyız, başarmalıyız. Tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız. Vatandaşı ürkütmek, tedirgin etmek anlamsız. Muhalefet ve medyanın diline dikkat etmesi faydalı olacak. Burada herkes elini taşın altına koyacak. Çünkü temel olan insanı yaşatmak.”

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