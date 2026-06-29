Sincaba Erzurum usulü davet: "Gel cağ kebabı ye, toprakla uğraşma"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum Palandöken'de piknik yapan arkadaş grubu, yuvasına girmeye çalışan Anadolu gelengisini cep telefonuyla görüntüledi. Muhammet Doğan’ın sincaba “Gel cağ kebabı ye, toprakla uğraşma” diye seslendiği anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Erzurum’da yuvasına girmeye çalışan yer sincabıyla kurulan ilginç diyalog renkli görüntülere sahne oldu.
Palandöken ilçesindeki Tekedere Piknik Alanı’na giden bir grup arkadaş, eşyalarını alana indirirken yuvasına girmek isteyen 'Anadolu gelengisi' olarak bilinen yer sincabını gördü. Su bidonunun altında kalan yuvasına girmeye çalışan sincabı cep telefonuyla görüntüleyen Muhammet Doğan, "Giremiyor musun, ora senin yuvan mı?" diye seslendi. Yuva üzerindeki su bidonunun kaldırılması sonrası yer sincabı bir süre etrafını izledi. Sincabı görüntülemeye devam eden Muhammet Doğan, bölgeden uzaklaştığını görünce "Nere gidiyorsun? Gel gel et yiyelim. Gel cağ kebabı ye toprakla uğraşma. Cağ kebabı ye kendine gel" diye seslendi.
Yaşananlara ilişkin görüntüler, paylaşıldığı sanal medyada büyük ilgi gördü.