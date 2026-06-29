Resmen vücudunuz için alarm verin: Kansere ve diyabete karşı 100 yıllık kalkan!
Her sabah aç karna bunu yiyen hastanenin yolunu unutuyor...
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Her sabah aç karna bunu yiyen hastanenin yolunu unutuyor...
Çağımızın en büyük kâbusları olan kanser ve şeker hastalığına karşı doğanın bize sunduğu en güçlü reçete ortaya çıktı. İçindeki "timokinon" maddesiyle bağışıklığı zirveye çıkaran ve kan şekerini dengeleyen bu besini sabahları aç karna tüketmenin sırrı haberimizde... İşte hastane yolunu unutturan o gizli formül ve doğru kullanım rehberi…
Sabahları sadece bir kaşık tüketerek kanserli hücrelere savaş açmak ve insülin direncini kırmak mümkün! Geleneksel tıbbın 100 yıllık şifa kaynağının diyabet ve kanser üzerindeki şaşırtıcı etkilerini inceliyoruz.
Çörek otunu bu kadar güçlü kılan asıl bileşen, içinde yüksek oranda bulunan Timokinon adlı antioksidandır. Hücre yenilenmesinden iltihap kurutmaya kadar birçok mucizevi etki bu maddeden gelir.
1. KANSERE KARŞI NASIL BİR KALKAN OLUŞTURUR? Hücre Hasarını Önler: Kanserin en büyük tetikleyicisi, hücrelerin serbest radikaller tarafından hasara uğratılmasıdır. Çörek otu, güçlü antioksidan yapısıyla bu radikalleri nötralize eder.
Tümör Karşıtı Etki: Laboratuvar çalışmaları, timokinon maddesinin kanserli hücrelerin çoğalmasını yavaşlatabileceğini ve programlanmış hücre ölümünü (apoptoz) tetikleyebileceğini göstermektedir. Bağışıklığı Zirveye Taşır: Güçlü bir bağışıklık sistemi, kanserli hücrelerle savaşan en önemli ordumuzdur. Çörek otu, beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırır.
2. DİYABETLE (ŞEKER HASTALIĞI) NASIL SAVAŞIR? İnsülin Direncini Kırar: Sabah aç karna tüketilen çörek otu, hücrelerin insüline karşı duyarlılığını artırır. Kan Şekerini Dengeler: Pankreastaki beta hücrelerini koruyarak ve yenileyerek insülin salgılanmasını optimize eder. Açlık ve tokluk kan şekerinde düzenli kullanımda düşüş sağlar.
Karbonhidrat Emilimini Yavaşlatır: Bağırsaklarda glukoz emilimini azaltarak yemeklerden sonra kan şekerinin aniden fırlamasını engeller.
HER SABAH AÇ KARNA NASIL TÜKETİLMELİ? Bu kalkandan maksimum fayda sağlamak için tüketim şekli oldukça önemlidir: Çörek Otu Yağı: Pratik ve hızlı tüketim isteyenler için ideal. Sabah aç karna 1 çay kaşığı soğuk sıkım çörek otu yağı içilir. (Tadı ağır gelirse 1 tatlı kaşığı balla karıştırılabilir) Çörek Otu Tohumu: Doğal liflerinden de faydalanmak isteyenler için ideal olabilir. Sabah aç karna 1 tatlı kaşığı çörek otu tohumu ağızda iyice çiğnenerek yutulur.
Çörek otu tohumunu çiğnemeden direkt yutarsanız, dışındaki sert kabuk mide asidinde çözünmeyebilir ve vücuttan sindirilmeden atılır. Bu yüzden ya iyice çiğnemeli ya da havanda hafifçe döverek tüketmelisiniz.
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