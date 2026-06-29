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O ismin peşinde, o bölgenini çaresi bulundu: Galatasaray'ın yedek planlarından biri 

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O ismin peşinde, o bölgenini çaresi bulundu: Galatasaray'ın yedek planlarından biri 

Galatasaray'ın merkez orta saha listesinde birçok yıldız bulunuyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Geniş listede Sunderland forması giyen Noah Sadiki de var...

#1
Foto - O ismin peşinde, o bölgenini çaresi bulundu: Galatasaray'ın yedek planlarından biri 

Galatasaray'ın yaz döneminde kesinlikle güçlendireceği bölgelerden biri; merkez orta saha... Konuyla ilgili operasyon sürüyor. Ve listede gerçekten dünya çapında ünlü oyuncular var... Ancak Sarı-Kırmızılılar, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı da önlemlerini alıyor.

#2
Foto - O ismin peşinde, o bölgenini çaresi bulundu: Galatasaray'ın yedek planlarından biri 

Cim-Bom'un geniş listesinde Sunderland forması giyen Noah Sadiki'nin de bulunduğu öğrenildi. Kongolu futbolcu konusunda şu ana kadar resmi bir girişim yapılmadı. Çünkü ağırlık diğer isimlere verilmiş durumda... İlerleyen haftalarda durumlar değişirse, İngiliz ekibinin kapısı çalınabilir.

#3
Foto - O ismin peşinde, o bölgenini çaresi bulundu: Galatasaray'ın yedek planlarından biri 

Ancak Noah Sadiki de ucuz bir seçenek değil... 21 yaşındaki genç futbolcunun tahmini piyasa değeri 35 milyon euro civarında... Sunderland onu 2025 yazında Union SG Kulübü'nden almıştı. 17 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Noah Sadiki, Premier Lig'de 33 maça çıktı. Sahada 2.896 dakika kaldı. 1 asist üretti. 1.65 boyundaki futbolcu, Kongo Milli Takımı'nın da bir parçası...

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