O ismin peşinde, o bölgenini çaresi bulundu: Galatasaray'ın yedek planlarından biri 

Ancak Noah Sadiki de ucuz bir seçenek değil... 21 yaşındaki genç futbolcunun tahmini piyasa değeri 35 milyon euro civarında... Sunderland onu 2025 yazında Union SG Kulübü'nden almıştı. 17 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Noah Sadiki, Premier Lig'de 33 maça çıktı. Sahada 2.896 dakika kaldı. 1 asist üretti. 1.65 boyundaki futbolcu, Kongo Milli Takımı'nın da bir parçası...