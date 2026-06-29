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Spor Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç daha oynanacak
Spor

Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç daha oynanacak

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Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç daha oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu yarın oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Hollanda-Fas ve Fildişi Sahili-Norveç maçları oynanacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı dev turnuvada heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 2 maç daha oynanacak. Hollanda ile Fas Monterrey Stadı'nda oynayacak, Fildişi Sahili ile Norveç ise Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

04.00 Hollanda-Fas (Monterrey Stadı)

20.00 Fildişi Sahili-Norveç (Dallas Stadı)

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