Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç daha oynanacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu yarın oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Hollanda-Fas ve Fildişi Sahili-Norveç maçları oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı dev turnuvada heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 2 maç daha oynanacak. Hollanda ile Fas Monterrey Stadı'nda oynayacak, Fildişi Sahili ile Norveç ise Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
04.00 Hollanda-Fas (Monterrey Stadı)
20.00 Fildişi Sahili-Norveç (Dallas Stadı)