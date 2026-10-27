Kentsel dönüşümde Bahçelievler İstanbul'da ilk sırada

Şirinevler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde düzenlenen 6.000'inci Bina Yıkım Töreni'ne Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul'un deprem gerçeğine dikkat çekerek kentsel dönüşümün ertelenemeyecek bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Bahadır, "2019 yılında başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğinde bugün 6.000'inci binamızın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu rakam bizim için yalnızca bir istatistik değildir. Bu rakam, binlerce ailemizin güvenli bir geleceğe kavuşması için ortaya koyduğumuz iradenin, emeğin ve kararlılığın göstergesidir." dedi.

"21 BİN 237 BİNANIN YÜZDE 52'Sİ 2000 YILI ÖNCESİNDE YAPILDI"

İlçenin yapı stokuna ilişkin güncel verileri paylaşan Bahadır, Bahçelievler'de toplam 21 bin 237 bina bulunduğunu, bunların yüzde 52'sinin 2000 yılı öncesinde inşa edildiğini söyledi.

Bir binanın yapım yılının tek başına riskli olduğunu göstermediğini ancak mevcut yapı stokunun titizlikle incelenmesi gerektiğini belirten Bahadır, şöyle konuştu:

"İstanbul'umuz bir deprem şehri. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ancak depreme karşı hangi tedbirleri almamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Biz depremle yarış halindeyiz. Bu nedenle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kentsel dönüşümü Bahçelievler'in en önemli önceliklerinden biri olarak belirledik."

"51 BİN 221 BAĞIMSIZ BİRİM YENİLENDİ, 200 BİN VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNULDU"

Bahçelievler'de 2019 yılından bu yana 6 bin binanın yıkımına ulaşıldığını açıklayan Bahadır, aynı süreçte 51 bin 221 bağımsız birimin yenilendiğini ifade etti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yaklaşık 200 bin vatandaşın daha güvenli yapılara kavuşmasına katkıda bulunduklarını belirten Bahadır, "Düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık 200 bin insanımızın hayatına dokunan bir dönüşümden söz ediyoruz. Bizim için asıl başarı budur." ifadelerini kullandı.

Bahadır, dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi anlamına gelmediğini, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

"İBB 10 BİN, BAHÇELİEVLER 51 BİN 221 BAĞIMSIZ BİRİM YENİLEDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Bahadır, İBB'nin 2022 yılında başlattığı Tek Yapı Dönüştürme Projesi kapsamında İstanbul genelinde 10 bin bağımsız birimin tamamlandığının açıklandığını söyledi.

Bahçelievler'de ise 2019 yılından bugüne kadar 51 bin 221 bağımsız birimin dönüşümünün gerçekleştirildiğini belirten Bahadır, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir tarafta İstanbul genelinde 10 bin bağımsız birim, diğer tarafta yalnızca Bahçelievler'de 51 bin 221 bağımsız birim. Yani açıklanan bu rakamlar karşılaştırıldığında, Bahçelievler'de yaklaşık 5 kat daha fazla bağımsız birimin dönüşümü söz konusu."

Karşılaştırılan rakamlar farklı başlangıç tarihleri ve proje kapsamlarını içerirken Bahadır, belediyelerin kaynaklarının vatandaşlara hizmet olarak sunulması gerektiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde de bulunan Bahadır, yerel yönetimlerde şeffaflığın ve vatandaş odaklı hizmetlerin önemine dikkat çekti.

"YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA 20 MİLYAR TL DESTEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasının İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlanmasına önemli katkılar sağladığını belirten Bahadır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Bahçelievler'deki hak sahiplerine sağladığı desteğin 20 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Kampanya kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında İstanbul genelinde onaylanan 25 bin bağımsız bölümün 5 bin 781'inin Bahçelievler'de bulunduğunu ifade eden Bahadır, İstanbul'daki onaylı bağımsız bölümlerin yüzde 23'ünden fazlasının ilçede yer aldığını kaydetti.

İstanbul genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarında Bahçelievler'in payının belediye verilerine göre yaklaşık yüzde 25 olduğunu belirten Bahadır, vatandaşların dönüşüm sürecine gösterdiği ilginin önemli olduğunu söyledi.

Bahadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.

"2024, 2025 VE 2026'NIN İLK 9 AYINDA İSTANBUL BİRİNCİSİYİZ"

Bahçelievler'in Yarısı Bizden kampanyasında İstanbul'da üç dönem üst üste ilk sırada yer aldığını belirten Bahadır, şöyle konuştu:

"2024 yılında İstanbul birincisi olduk. 2025 yılında yine İstanbul birincisi olduk. 2026 yılının ilk 9 ayında da birinciliğimizi sürdürdük. Yani Yarısı Bizden kampanyasında üst üste üç dönemde İstanbul'da ilk sırada yer aldık."

"2026'NIN İLK 9 AYINDA 1.190 BİNA YIKILDI"

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 10 ayrı imar planının hayata geçirildiğini açıklayan Bahadır, 2026 yılının ilk 9 ayında 1.190 binanın yıkıldığını ve aynı dönemde 710 yeni yapı ruhsatı verildiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm süreçlerinin dijital ortama taşındığını da aktaran Bahadır, vatandaşların ve müteahhitlerin dönüşüm sürecindeki binalarının hangi aşamada olduğunu belediyeye gelmeden internet üzerinden takip edebildiklerini ifade etti.

"BİZİM ŞEHİRCİLİK VİZYONUMUZUN TEMELİNDE MEDENİYET DEĞERLERİMİZ VAR"

Şehircilik anlayışlarının temelinde insan odaklı hizmetin bulunduğunu belirten Bahadır, medeniyet değerlerinin yerel yönetimlere yol gösterdiğini söyledi.

Bahadır, "Bizim şehircilik vizyonumuzun temelinde aynı zamanda medeniyet değerlerimiz bulunmaktadır. Geçmişimizin birikimini günümüzün imkanlarıyla buluşturan bir anlayışı esas alıyoruz." dedi.

Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını önemseyen bir yerel yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Bahadır, kentsel dönüşümün her aşamasında vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR"

Konuşmasının sonunda İstanbul'un deprem gerçeğine dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulunan Bahadır, riskli yapıların dönüşümünün geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

Bahadır, "Kentsel dönüşüm bir tercih değil, bir zorunluluktur. Deprem gerçeğini görmezden gelemeyiz. Riskli binalarımızı dönüştürmeyi erteleyemeyiz. Çocuklarımızın, ailelerimizin ve komşularımızın güvenliğini hiçbir şeyin gerisine koyamayız." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler'in bütün mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının süreceğini belirten Bahadır, "Bizim hedefimiz, Bahçelievler'de yaşayan her komşumuzun daha güvenli bir geleceğe kavuşmasıdır. Bizim için her bina önemli. Her aile kıymetli. Her can emanettir." dedi.

Şirinevler Mahallesi'nde düzenlenen program, 6.000'inci bina yıkımı kapsamında gerçekleştirilen yıkım çalışmasıyla tamamlandı.