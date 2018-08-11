Kentsel dönüşüm kazılarında Bizans'a ait kalıntılar bulundu

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri kalıntıların tabanının ortaya çıkarılmasına ve kazı çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi üyesi Gülbahar Baran Çelik, Fenerbahçe Kalamış- Yat Limanı'nın tarihi önemini hatırlatarak "Kalamış ve çevresinde bir Tunç Çağı yerleşmesi olabilir" diye konuştu.