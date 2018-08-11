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Kentsel dönüşüm kazılarında Bizans'a ait kalıntılar bulundu

İstanbul Kadıköy'e bağlı Fenerbahçe'de bir ay önce kentsel dönüşüm kapsamında Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi'ndeki 11 katlı Çınar Apartmanı yıkıldı. İnşaat alanındaki hafriyat çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait kalıntılara rastlandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:32
Kentsel dönüşüm kazılarında Bizans'a ait kalıntılar bulundu

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri kalıntıların tabanının ortaya çıkarılmasına ve kazı çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi üyesi Gülbahar Baran Çelik, Fenerbahçe Kalamış- Yat Limanı'nın tarihi önemini hatırlatarak "Kalamış ve çevresinde bir Tunç Çağı yerleşmesi olabilir" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:32
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