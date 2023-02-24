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Gündem Kentsel dönüşüm karşıtı muhtar Ramazan Güneş suskun! O dönem zafer naraları atmıştı
Gündem

Kentsel dönüşüm karşıtı muhtar Ramazan Güneş suskun! O dönem zafer naraları atmıştı

Hatay İskenderun'da Meydan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme direnerek mahkemeye taşıyan mahallenin muhtarı Ramazan Güneş, o dönem zafer naraları atmıştı. Depremde binden fazla insanın hayatını kaybetmesi üzerine kayıplara karışan muhtar şimdi suspus oldu. .

Yeniakit Publisher
2023-02-24 16:01:00 -
Kentsel dönüşüm karşıtı muhtar Ramazan Güneş suskun! O dönem zafer naraları atmıştı

Hatay'ın İskenderun İlçesi sınırlarındaki Meydan Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı, Esentepe ve Modernevler Mahallesi'nde 786 bin metrekare büyüklüğe alanlar, 16 Eylül 2013'de Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" ilan edildi.

İskenderun Körfezi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Yenileme İmar ve Kamulaştırma Derneği, radikal sol örgütler ve başını muhtarların çektiği bazı vatandaşlar, onaylı imar planı değişiklikleri ile riskli alanlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararını Danıştay'a taşıdı.

Danıştay 14. ve 6. Dairelerinin verdiği durdurma kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli alan olarak ilan edilen bölgedeki yapıların büyük çoğunluğunun yığma kargır ve 1-2 katlı yapılar olduğu, bu yapıların niteliklerinin "kötü" ve "orta" durumda olduğunu, afet anında can ve mal kaybına yol açma riski bulunduğu belirterek kentsel dönüşümün devam ettirebilmesi için davayı temyiz etti ancak karar değişmedi.

O muhtar ortaya çıktı

2018 yılında Danıştay İdari Dava Dairelerin Kurulu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın temyiz talebini reddedince kentsel dönüşüm durdurulmak zorunda kaldı.

Asrın felaketi sonrasında 5 mahallede yıkılan 185 bina, binden fazla vatandaşa mezar oldu. Kentsel dönüşüme itiraz ederek yargıya taşıyan grubun başındaki İskenderun Meydan Mahalle muhtarı Ramazan Güneş'e Sabah ulaştı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen muhtar Güneş, sessizliğe büründü. Güneş sadece "çok ciddi hak kaybımız oluyordu. Biz bu nedenle itiraz ettik. Konuşmak istemiyorum" dedi.

Ne demişti?

Güneş, 2022 yılında yaptığı açıklamada, mahallemiz 2013 yılında bakanlar kurulu kararı ile riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüme geçirilmişti. Meydan mahallesi muhtarlığı olarak 2015 yılında Danıştay 14 daire başkanlığına yürütmeyi durdurma ile ilgi dava açtım.

Yaklaşık 5 yıl süren dava neticesinde, Danıştay lehimize karar vererek yürütmeyi durdurup kentsel dönüşümü iptal etmişti.

Mahallemiz tekrar bakanlar kurulu kararı ile kentsel dönüşüme geçirilmişti. Meydan mahallesi muhtarı ve İskenderun Meydan Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı olarak mahallemizin durumunu izah ederek sıkıntıları arz ettiğim, belediye başkanımızın ve vekilimizin uzun uğraşları sonucunda bugün itibarı ile Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Meydan mahallemiz riskli alandan çıkarılmıştır" demişti.

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