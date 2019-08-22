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Kentin sokaklarında 30 kişilik grupla pedal keyfi

Adana Bisiklet Topluluğu Kulübü (ABİT) üyeleri, her hafta 30 kişiyle tur düzenleyerek bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşturuyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
Kentin sokaklarında 30 kişilik grupla pedal keyfi

Adana Bisiklet Topluluğu Kulübü (ABİT) üyeleri, her hafta 30 kişiyle tur düzenleyerek bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşturuyor. ABİT Başkanı İzzet Altınsoy, trafikte bisikletçilere saygı gösterilmediğini, insanların bu konuda eğitilmesi gerektiğini söyledi.


ABİT üyeleri, her hafta Çarşamba günü akşam şehir içerisinde 30 kilometre, her hafta Cuma günü akşam Adana’nın ilçeleri arası 80 kilometre, her hafta Pazar günü ise şehirler arası 100 ile 235 kilometre arası değişen


turlar düzenleyerek insanları bisiklet kullanımına özendirmeye çalışıyor. Bisikletçiler, şehirlerin tarihi yerlerini bisikletleriyle keşfetme fırsatı buluyor.



“Bisikletin doğaya zararı yok”


ABİT Başkanı İzzet Altınsoy, İHA muhabirine yaptığı açıklamada küresel iklim değişikliğinin etkisini azaltmak amacıyla çevreci ulaşım modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, “İnsanlara bisiklet kullanmalarını, araçlardan inmelerini bisiklete binmelerini tavsiye ediyoruz. Çevreci bir araçtır bisiklet. Bunu tavsiye ediyoruz. Araç kullanmanın hem ekonomiye hem de doğaya zararı var. Bisikletin ama zararı yok” dedi.


Tur hakkında bilgi veren Altınsoy, “Haftanın 3 günü buluşuyoruz. Çarşamba akşamı kısa mesafe turlar yapıyoruz. Bunlar şehir içerisinde oluyor, çok fazla hızlı gitmiyoruz. İnsanlara bisiklet sevgisini aşılamak için yapıyoruz. Cuma günü akşamları ilçelere turlar yapıyoruz. Misis gibi. Pazar günü Mersin gibi, Kız Kalesi, Anavarza Kalesi, Alman Köprüsü, Kapıkaya Kanyonu gibi turlar yapıyoruz. Genelde 30 ile 50 kişi arasında oluyoruz” ifadelerini kullandı.


Trafikte bisikletlilere saygı olmadığını kaydeden Altınsoy, “Adana’da bisiklet yolu yok. Bisiklete saygı yok. İnsanların eğitilmesi lazım bu konuda. Kesintisiz bisiklet yolları yapılması lazım. Adana’da yerel yöneticilerin biz bisikletçileri göz önüne almalarını istiyoruz” diye konuştu.



“Trafikte saygı bekliyoruz"


Bir firmada ihracat sorumlusu olarak çalışan ve her hafta düzenlenen etkinliklere katıldığını anlatan Öner Erkut, 29 Ağustos-1 Eylül arası Adana’nın Aladağ ilçesinde bisiklet festivali yapacaklarını söyledi. Bisiklet kullanmaktan çok keyif aldığını ancak trafikte istenilen saygıyı görmediğini belirten Erkut, “Ben ABİT ile 2014 yılının başından bu yana turlara katılıyorum. En büyük sorunumuz trafikteki saygı sorunu. Biz bununla beraber şehir içi turları ve uzun kamplı turlar düzenliyoruz. Bu turlarda bölgemizin turistik bölgelerini göstermeye özen gösteriyoruz” dedi.



“Turları tavsiye ediyorum”


Babası ile tura katılan 11 yaşındaki Akın Efe Akçil, 8’inci turu olduğunu anlatarak, “Çok beğeniyorum turları. Arkadaşlarımı da arada sırada davet ediyorum. Herkese bu turları tavsiye ediyorum. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum, hatta tur öncesi antrenman yapıyorum” ifadelerini kullandı.


Tura katılan Serra Hande Altınordu ise, “Grupla çıkmadığım zamanlarda bireysel olarak çıkıyorum. Bisiklet sürmek çok güzel ama daha fazla farkındalık istiyoruz. Bisiklet yolu istiyoruz. Yayaların ve sürücülerin bize daha fazla dikkat etmesini istiyoruz. Biz kendimizi yeterince görünür kılmaya çalışıyoruz ve onlardan da saygı bekliyoruz” şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
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