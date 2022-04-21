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Dünya Kentin komutanı ‘yardım’ çağrısında bulunmuştu! Rusya Mariupol’u aldı!
Dünya

Kentin komutanı ‘yardım’ çağrısında bulunmuştu! Rusya Mariupol’u aldı!

Rusya tarafından kuşatılmış Mariupol kentini elinde tutan Ukrayna birliklerinin komutanı, savaşan güçlerinin sayıca az olduğunu ve sadece saatlerce kenti işgale karşı koruyabileceğini açıklayarak ‘yardım’ çağrısında bulunmuştu. Rus Haber Ajansı, Rusya’nın Mariupol’u aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 10:49:00 -
Kentin komutanı ‘yardım’ çağrısında bulunmuştu! Rusya Mariupol’u aldı!

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 57'nci gününe girdi. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte Rus işgalinde dakika dakika yaşananlar

Soygu açıkladı: Mariupol ele geçirildi

10.00 Rusya Savunma Bakanı, Putin'e Mariupol'un alındığı mesajını iletti. Bakan Şoygu, Mariupol'de hala çatışmaların devam ettiğini, ancak kentin kontrol altına alındığını belirtti.

Ayrıca Şoygu, Putin'e 1478 savaşçının teslim olduğu bilgisini verdi.

Şoygu, Putin'e Mariupol'den 142 binden fazla sivilin tahliye edildiğini, Mariupol'deki durumun sakin olduğunu söyledi.

Putin: Bu bir başarı

Putin ise Mariupol'deki başarılı operasyon nedeniyle Şoygu'yu tebrik etti.

Putin, "Mariupol'ü ele geçirmek bir başarı, Azovstal'dan ayrılan ukraynalıların can güvenliği sağlanacak." dedi.

Ayrıca Vladimir Putin, Mariupol'deki sanayi bölgesine baskın yapmaya gerek olmadığını söyledi ve baskın planının iptal edilmesini istedi.

01.00 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını ifade etti.

Biden’dan üst düzey görüşme

00.25 ABD Başkanı Joe Biden, savunma ekibi ve komutanlarla Beyaz Saray'da bir araya gelerek Ukrayna konusunu ele aldı. Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de aralarında bulunduğu savunma ekibi ve komutanlarla Beyaz Saray Durum Odasında bir araya geldi. Görüşmenin başında gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ülkelerine verdikleri hizmetler için askerlere teşekkür etti. Biden, ekibinin Ukrayna'ya verilen silah desteğinde gayet iyi iş çıkardığına dikkati çekerek, müttefik ülkelerin de ABD'nin adımlarını takip ettiğini vurguladı.



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