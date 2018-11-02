Kenevirin faydası ortaya çıktı



Uyuşturucu baronlarının kasalarını dolduran, yüzbinlerce insanın bu vesile ile ölmesine sebep olan "kenevir" bütün dünyada "yasaklı bitki"! Jandarma kırsalda gizli kenevir tarlalarını bulmak için ölümü göze alıyor. Bulduğunu yakıyor. Gelgelelim şimdi tıbbi maksatla da kullanılması yasak olan bu kenevirin pankreas kanseri ve diğer kanser türlerine karşı iyileştirici etkisi olduğu anlaşıldı.

Kenevirin pankreas kanseri üzerindeki etkisi İspanyol araştırmacıların 2006'da yaptığı bir araştırmayla ortaya atılmıştı. Haberlere göre, araştırmada ayrıca kenevirin sadece pankreas kanserini değil karaciğer, diyafram, mide ve bağırsak kanserlerinin de yayılmasını durduğu tespit edildi. Kenevirin pankreas kanserinin ölümcül hâle geldiği yayılma evresinde etkili olması yeni tedavilere kapı aralıyor.

2008'den beri bu haberler var

Alman araştırmacılar ise 2008'de kenevirin pankreas kanseri üzerindeki iyileştirici etkisini açıkladılar.

Tıbbi kenevirin kanser tedavisinde kullanılması her geçen gün daha çok talep ediliyor. ABD'nin Las Vegas şehrinden Wallace Rose isimli bir adam pankreas kanserinin son aşamasında olmasına rağmen klinik bir deney sonucu 7 ay sonra kanserden tamamen kurtulduğunu ileri sürmüştü. Geçen sene hayatını kaybeden Rose, Youtube'de yayımlanan bir videoda, kanserin başka organlarına yayıldığı ve kemoterapinin bile kendisini kurtaramayacağı bir aşamada tıbbi kenevir sayesinde hastalıktan kurtulduğunu iddia etmişti.

YASAK KALKACAK MI?

Kenevirin tıbbi maksatla kullanılmasının yasak olduğu İngiltere'de 38 yaşındaki Kieran McCrory isimli bir beyin kanseri hastası da bir sene boyunca kenevir yağı kullanmasının ardından hastalıktan kurtulduğunu ve artık tedaviye ihtiyacı olmadığını öne sürüyor.

Ancak uzmanlar tıbbi kenevirin uzman kontrolü dışında asla kullanılmaması gerektiği çağrısında bulunuyor.