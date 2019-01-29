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Kenevir yetiştirmek, alım satımını yapmak haram mı?

Kenevir yetiştirmek, kullanmak veya satın alıp, satışını yapmak caiz midir? Türkiye'nin gündeminde yer alan kenevir üretimi konusunda vatandaşlar İslam dini esaslarına uygun olmadığını merak ediyor. Peki kenevir hangi açıdan caizdir veya haramdır? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması...

29 Ocak 2019 Salı 17:13
Kenevir yetiştirmek, alım satımını yapmak haram mı?

Kenevir yetiştirmek, kullanmak veya satın alıp, satışını yapmak caiz midir? Türkiye'nin gündeminde yer alan kenevir üretimi konusunda vatandaşlar İslam dini esaslarına uygun olmadığını merak ediyor. Peki kenevir hangi açıdan caizdir veya haramdır? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması...

DİB'den kenevir fetvası

Dini açıdan, kendisi aslen haram olmayan ürünleri helal alanlarda kullanmak üzere üretmekte ve ticaretini yapmakta bir sakınca yoktur. Bu maddeler normal olarak, helal alanlarda iş yapan kişi veya kurumlara satıldığı halde, alıcılar tarafından gizlice ve dolaylı yoldan, haram işlerde kullanılsa bile bundan dolayı üreticinin bir sorumluluğu olmaz. (Zeylaî, Tebyîn, VI, 28)

Ancak doğrudan gayrimeşru maddelerin üretiminde kullanılmak üzere ve bunu bilerek ilgili kişilere bu ürünleri satmak, bir haramı desteklemek ve yaymak anlamına geleceğinden bu gibi kazanç yollarından sakınmak gerekir. (Şirbini, Muğni’l-muhtac, II, 51; İbn Rüşd el-Ced, el-Beyan ve’t-tahsil, IX, 394-395; Şemsuddin İbn Kudame, eş-Şerhu’l-kebir, IV, 306)

Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de, “İyilikte ve takvada yardımlaşın, ama günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.” (Maide, 5/2) buyurmaktadır.

Öte yandan herhangi bir ürün, günlük kullanımda nerdeyse tamamen haram bir maddenin üretimi için kullanılmakta ise, bu ürünü üretmek ve ticaretini yapmak, harama destek olacağından dinen sakıncalı olur. Uyuşturucu imalatına dönük olarak haşhaş ve benzeri ürünlerin üretimi ve satımı haramdır (bk. İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, X, 35; Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, VI, 166)

Fakat ilaç imalatı gibi farklı helal alanlarda kullanılmak üzere yetiştirilip satılmalarında sakınca yoktur. Söz konusu maddelerin ekiminde devlet tarafından alınan bir karar ve konulan kotalar varsa bunlara riayet etmek gerekir.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:13
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