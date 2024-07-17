Kenevir serasına giren koyunlar kafayı yedi!

Orman yangınları koyunları otladığı alanları daralttı. Koyunlar da başka otlak alanlara yöneldi. Bu alanlar içerisinde tıbbi kenevir üreten bir sera da yer aldı. Kenevirleri yiyen koyunlar kafayı buldu. Koyunlarının geri döndükten sonra tuhaf davranışlar sergilemeye başladığı ve keçilerden daha yükseğe sıçradıkları belirtildi.

Yunanistan'ın Teselya kenti yakınlarındaki orman yangınları, sıcak hava dalgaları ve seller koyunların önemli otlak alanlarına zarar verdi. Bu nedenle koyunların tıbbi kenevir üreten bir serayı istila ettiği görüldü.

Sera yetkilisi, ürünlerin aşırı hava koşullarından dolayı çok zarar gördüğünü ve koyunların içeri girdikten sonra geride kalan ürünleri yediğini söyledi.

SERADAN BAŞLARI DÖNEREK AYRILDILAR

Yetkili, "Sel felaketi yaşadık, neredeyse her şeyimizi kaybettik ve şimdi de bu. Sürü seraya girdi ve kalanları yedi. Dürüst olmak gerekirse ne diyeceğimi bilmiyorum. Ürünün 100 kilosu telef oldu ve koyunlar seradan başları dönerek ayrıldılar" diye konuştu.

KEÇİLERDEN DAHA YÜKSEĞE ZIPLIYORLARDI

T24'te yer alan habere göre; sürünün çobanı, koyunlarının geri döndükten sonra tuhaf davranışlar sergilemeye başladığını söyleyerek, "Keçilerden daha yükseğe zıplıyorlardı, daha önce hiç olmamıştı" dedi.

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Kaynak: Medyatava Haber Merkezi