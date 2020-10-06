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Sağlık Kenevir, koronavirüs tedavisinde kullanılabilir
Sağlık

Kenevir, koronavirüs tedavisinde kullanılabilir

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmaya göre kenevirdeki bir madde, Kovid-19’un ölümcül komplikasyonlarının tedavisinde kullanılabilir.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:54:00 -
Kenevir, koronavirüs tedavisinde kullanılabilir

Fareler üzerinde üç aşamalı bir çalışma gerçekleştiren Güney Karolina Üniversitesi’nden bilim insanları, kenevirdeki THC kimyasalının, Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu’na (ARDS) neden olan bağışıklık tepkisini önlemeye yardımcı olabileceğini buldu.

Kovid-19’un şiddetli seyrettiği vakalarda en çok görülen komplikasyonlardan biri ARDS. Forbes’un aktardığına göre bu sendromda bağışıklık sistemi, savaşmaya çalıştığı hastalığın yanı sıra ciğerlere ve diğer organlara da zarar vermeye başlıyor. O yüzden sendrom, kalıcı akciğer hasarına yol açabileceği gibi ölümcül de olabiliyor.

Güney Karolina Üniversitesi’nin çalışmasında araştırmacılar, farelere hem patojeni hem de bu kimyasalı enjekte ederek, ARDS’ye yol açan bağışıklık tepkisini baskılamayı denedi.

Bir sürü deneyin sonucunda THC verilen farelerin hayatta kaldığı gözlemlenirken diğerlerininse hayatını kaybettiği görüldü.

Diğer yandan araştırmacılar, çalışmanın henüz kesin sonuçlar sağlamadığını, bu nedenle bireylerin Kovid-19’dan kurtulmak için kenevire başvurmaması gerektiğini vurguladı.

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