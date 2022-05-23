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Yerel Kenenin ısırdığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yerel

Kenenin ısırdığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede öldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 00:31:00 -
Kenenin ısırdığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Eray T. dağda hayvan otlatırken, kene ısırması sonucu rahatsızlandı. Rahatsızlanan genç hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Buradaki ilk tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilen talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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