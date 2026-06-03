Kene kabusu tekrar ortaya çıktı! 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine giden 2 çocuk annesi Havva Dursun (31), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine giden 2 çocuk annesi Havva Dursun (31), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kene yapışması olayı can almaya devam ediyor. Bu kez genç bir anne hayattan koptu.
İstanbul’da yaşayan Havva Dursun (31), yaz tatili ve memleket ziyareti için kısa süre önce Sivas'ın Akıncılar ilçe merkezine geldi. Burada bir süre sonra rahatsızlanan Dursun önce Akıncılar Devlet Hastanesi'ne, ardından 31 Mayıs'ta Suşehri Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Havva Dursun, durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Enfeksiyon hastalıkları servisinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan 2 çocuk annesi kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Havva Dursun’un cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere Akıncılar ilçe merkezine götürüldü.