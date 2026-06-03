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Tarım
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Yeniakit Publisher
65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı
IHA Giriş Tarihi:

65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Türkiye'de soğan üretiminin en çok yapıldığı ikinci il olan Amasya'da mutfakların vazgeçilmezi bu ürünün hasadı başladı.

#1
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Araziler yeşil örtüden kırmızı renge doğru geçiş yaptı.

#2
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Bu yıl 65 bin dekar alanda hasadına başlanan soğan, tarlada fiyatı 12 TL'den başlayıp kalitesine göre 25 TL'ye kadar varan bedelle alıcı buluyor.

#3
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Amasya'nın geçen yıl üretilen soğan miktarı itibariyle Türkiye ikincisi konumunda olduğuna değinen Amasya Valisi Önder Bakan, "Toplamda 89 bin dekar alanda soğan ekimi yapılmıştı.

#4
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Geçen yıl 437 bin ton verim alınmıştı. Bu yıl ekim alanı 65 bin dekara geriledi. Ama beklentimiz yine ona yakın bir rekolte olacak" dedi.

#5
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Birlikte hasat yaptığı üretici çiftçilere ve mevsimlik tarım işçilerine bereketli kazançlar dileyen Vali Bakan, "Soframızda soğan eksik olmayacak. Biz tüketeceğiz. Çiftçimiz üretmeye devam edecek" diye konuştu.

#6
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

30 yılı aşkın süredir soğan üretimi ve satışı yapan Celalettin Çelik, "Soğanın fiyatı tarlada 12 TL ile 25 TL arasında.

#7
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Bu yıl ekim alanı biraz düştü. Ama daha verimli ve sağlıklı soğan üretmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

#8
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Türk çiftçisinin emeğiyle üretilen soğanının kalitesine dikkat çeken Çelik, "Ne Mısır'ın nede İran'ın soğanı kaliteli soğanlarımızın yanından geçemez.

#9
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Amasya soğanı Türkiye'nin en kaliteli soğanları arasındadır.

#10
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Çünkü Amasya kaliteli topraklara ve mikroklima özellikli iklime sahiptir.

#11
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Amasya elmasını nasıl tatlı yiyorsanız Amasya soğanını da aynı kalitede yiyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

#12
Foto - 65 bin dekardan ürün alındı Soğanın kaynağında hasat başladı

Hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı.

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