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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Mutlaka deneyin: Omega-3 yağ asitlerini kullanarak kanser hücrelerinin yapısını yeniden düzenlemek mümkün
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mutlaka deneyin: Omega-3 yağ asitlerini kullanarak kanser hücrelerinin yapısını yeniden düzenlemek mümkün

The Journal of Nutrition adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir çalışma, omega-3 yağ asitlerinin kullanımıyla ilgili kanser hücrelerinin yeniden düzenlenebileceği sonucuna varıldı...

#1
Foto - Mutlaka deneyin: Omega-3 yağ asitlerini kullanarak kanser hücrelerinin yapısını yeniden düzenlemek mümkün

Kolon ve rektum kanseri, dünya genelinde en yaygın kanser türlerinden biridir. Bilim insanları uzun yıllardır kanser hücrelerinin oluşumunu ve büyümesini önlemeye yardımcı olabilecek beslenme faktörlerini sürekli olarak araştırmaktadır.

#2
Foto - Mutlaka deneyin: Omega-3 yağ asitlerini kullanarak kanser hücrelerinin yapısını yeniden düzenlemek mümkün

Bilimsel bir dergi olan The Journal of Nutrition'da yayınlanan yeni bir araştırma, omega-3 yağ asitlerinin tüketiminin kolon kanseri hücrelerinin yok edilmesini nasıl destekleyebileceğini ortaya koydu. Omega-3 yağ besinlerini kahvaltılarda, salatalarda, çorbalarda mutlaka deneyin Sonuçlar, omega-3 yağ asitleri ve fermente edilebilir lifin (faydalı bağırsak bakterilerinin parçalayıp kolona doğru ilerlerken "fermente" edebildiği bir lif türü) ayrı ayrı kullanıldıklarından çok daha etkili olduklarını göstermiştir.

#3
Foto - Mutlaka deneyin: Omega-3 yağ asitlerini kullanarak kanser hücrelerinin yapısını yeniden düzenlemek mümkün

Hem laboratuvar hem de fareler üzerinde yapılan çalışmalar, omega-3 yağ asitleri ve lifin birleştirilmesinin kanser hücrelerinin ölümünü üstün bir şekilde desteklediğini göstermiştir. İnsan denemeleri yapıldı! Son olarak, araştırmacılar deneyi 50 ila 75 yaş arası 30 katılımcı üzerinde gerçekleştirdi. Katılımcılara ya günlük 33 gram çözünebilir mısır lifi ve 7,7 gram omega-3 yağ asidi ya da plasebo verildi. Her aşama 30 gün sürdü ve aşamalar arasında 60 günlük bir ara verildi. Yazarlar, her diyetin katılımcıların bağırsaklarını nasıl etkilediğini değerlendirmek için dışkı örneklerinde bulunan kolon hücrelerini analiz ettiler.

#4
Foto - Mutlaka deneyin: Omega-3 yağ asitlerini kullanarak kanser hücrelerinin yapısını yeniden düzenlemek mümkün

Sağlık haberleri sitesi Eating Well'e göre, sonuçlar ayrıca omega-3 yağ asitlerinin ve bitki bazlı maya lifinin kolon kanseri hücrelerinin yok edilmesini desteklemek için birlikte çalışabileceğini de ortaya koydu. Hücre canlılığı daha keskin bir şekilde azalırken, hücre ölümünün temel göstergesi olan lipid peroksidasyonu önemli ölçüde arttı. Omega-3 yağ asitleri, vücudun tehlikeli hücrelere karşı kendi kendini yok etme mekanizmasını harekete geçirir. Farelerde, balık yağı ve lif açısından zengin bir diyet, kolonu kaplayan hücrelerde sitotoksik öncülleri artırdı ve hücre ölümünde rol oynayan gen ağlarını aktive etti.

#5
Foto - Mutlaka deneyin: Omega-3 yağ asitlerini kullanarak kanser hücrelerinin yapısını yeniden düzenlemek mümkün

İnsanlarda, lif ve balık yağının birleşimi, bağırsaktaki doğal hücre ölüm mekanizmasını harekete geçiren gen ekspresyonunda değişikliklere yol açmıştır. Buna karşılık, plasebo grubundaki katılımcılarda bu etki gözlemlenmemiştir. Profesör Chapkin, hücre ölümünün normal bir sürecin parçası olduğunu, vücudun zararlı maddeleri ortadan kaldırmasına yardımcı olan koruyucu bir mekanizma olduğunu açıkladı. Kanserde ise bu süreç genellikle engellenir ve tehlikeli hücrelerin hayatta kalmasına ve çoğalmasına olanak tanır. Sonuçlar oldukça umut verici olsa da, bilim insanları omega-3'lerin kanser önlemedeki etkinliğini tam olarak değerlendirmek için daha büyük ölçekli çalışmalara ve uzun vadeli insan takibine ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Şu anda omega-3'ler kanıtlanmış kanser tedavilerinin yerini alamıyor, ancak bu bulgu, beslenmenin vücudun kanser hücrelerinin oluşumuna ve gelişimine karşı savaşmasına yardımcı olma rolü üzerine yeni araştırma alanları açıyor.

#6
Foto - Mutlaka deneyin: Omega-3 yağ asitlerini kullanarak kanser hücrelerinin yapısını yeniden düzenlemek mümkün

Omega-3 yağ asitleri içeren besinler! Vücutta doğal olarak üretilemeyen omega 3 yağ asitleri, bazı besinlerin tüketimi yoluyla vücuda alınır. Bu besin listesinin başında sardalya, hamsi, somon ve uskumru gibi yağlı balıklar ve deniz ürünleri bulunur.

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