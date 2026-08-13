Kene kabusu can aldı! 5 çocuk annesi kadın kurtarılamadı!
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Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören 57 yaşındaki Şenay Tokmak yaşam mücadelesini kaybetti. 5 çocuk annesi kadının bir hafta önce vücuduna kene tutunduğu öğrenildi.
Yozgat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.
Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan beş çocuk annesi 57 yaşındaki Şenay Tokmak’a bir hafta önce kene tutundu.
Tokmak, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedaviye alınan Tokmak hayatını kaybetti.
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