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Kendisini vuran asker hayatını kaybetti

İzmir’de Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında vatani görevini yapan Kastamonulu asker, nöbet tuttuğu esnada kazara silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

15 Nisan 2018 Pazar 20:44
Kendisini vuran asker hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İzmir Bayraklı’da Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı’nda vatani görevini yapan Kastamonu’nun Şenpazar nüfusuna kayıtlı Halil İbrahim Ağ (23), nöbet tuttuğu sırada silahının yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre hayatını kaybeden Halil İbrahim Ağ’ın İstanbul Sarıyer’de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ikamet eden ailesine haber verildi. Aile sinir krizleri geçirdi. Bekar ve öğrenci olduğu öğrenilen Halil İbrahim Ağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir’den İstanbul’a gönderildi.

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından Halil İbrahim Ağ’ın Kastamonu’nun Şenpazar ilçesine gönderileceği öğrenildi. Halil İbrahim Ağ’ın memleketi Şenpazar ilçesinde Aybasan köyünde Salı günü toprağa verilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 20:44
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