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Gündem

Kendisini ele verdi! İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı büyük tepki topladı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, sirenli ve çakarlı makam aracıyla kuralları ihlal edere emniyet şeridini kullandı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Türkkan'a büyük tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:04:00 - 2020-07-10 11:11:08

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.

Çakarlı sirenli araçla emniyet şeridi ihlali

Dilara Türkkan bu kez emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınladı. Dikkat çeken görüntüye arkadaşlarını etiketleyen Türkkan'ın hızla bir yere yetişmek için babasının forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirildi.

"Yetiştiririm demiştim"

Türkkan'ın bir sonraki paylaşımına ise etiketlediği arkadaşlarıyla fotoğrafını koyarak 'Yetişirim demiştim' demesi dikkat çekti.

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Yorumlar

alo

vesayet rejimi iste boyle hastalikli kamu yetki istismarlarinin, devleti yucelterek milletin haklarina saygi duymayan batakligin adidir...lutfu istifa
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alo

vesayet rejimi iste boyle hastalikli kamu yetki istismarlarinin, devleti yucelterek milletin haklarina saygi duymayan batakligin adidir
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