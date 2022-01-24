  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kendisini döven arkadaşını böyle öldürdü!
Yerel

Kendisini döven arkadaşını böyle öldürdü!

Samsun'da bir kişi, daha önce kendisini darp eden arkadaşını otomobilin içinde vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 09:38:00 -
Kendisini döven arkadaşını böyle öldürdü!

Olay, Samsun'da 19 Mayıs ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii yanında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Aydın (29) daha önce birkaç kişi ile birlikte kendisini darp eden arkadaşı Ahmet Sözen (35) ile buluştu. İki arkadaş Ahmet Sözen'in aracının içinde oturup birlikte içki içtiler. Bu sırada aralarında daha önceki darp edilme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucu Aykut Aydın şoför koltuğunda oturan Ahmet Sözen'e tabancayla ateş açarak vurup olay yerinden evine gitti. Daha sonra pişman olup olayı polise haber verdi ve eve gelen polise suçta kullandığı tabancayla teslim olan Aykut Aydın 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine giden polis Ahmet Sözen'i aracının şoför koltuğunda tabancayla vurulmuş halde ölü olarak buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay